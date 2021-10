Il ritorno di Berlusconi: "Draghi al Colle? Come premier più vantaggi al paese"

ROMA - In volo verso Bruxelles per partecipare al Summit del Ppe. Finalmente ritorniamo in presenza!". Lo ha scritto su Instagram il presidente di Forza Italia,, che partecipa oggi al summit del Partito popolare europeo che precede il Consiglio europeo.Interviene su twitter anche il coordinatore Fi: "In viaggio con il Presidente Berlusconi. Direzione Bruxelles per il summit del Partito Popolare Europeo"."Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica, mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro paese", ha sostenuto il Cavaliere al suo arrivo al pre-vertice del Ppe."Berlusconi come lo vedo? Lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid e non ha per il momento idea al riguardo", ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se si vedesse al Quirinale.