Barletta, I assemblea provinciale di Italia Viva nella Bat

A due anni dalla fondazione alla Leopolda10, e dopo le limitazioni imposte dall’emergenza COVID, domenica 24 ottobre alle ore 10 presso la sede di Barletta in Via Fieramosca n. 31, si svolgerà la Prima Assemblea Provinciale Italia Viva Barletta-Andria-Trani.

“Sarà il momento per analizzare e dibattere l’attuale momento politico nello scenario nazionale e nelle realtà locali della BAT - si legge in una nota del coordinamento provinciale Italia Viva - oltre che dell’organizzazione territoriale, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Le comunità cittadine della provincia BAT dovranno affrontare la scelta dei nuovi Sindaci e delle prossime amministrazioni locali, con la consapevolezza della delicata e imperdibile sfida del PNRR, da declinare e concretizzare per accompagnare e completare l’intervento nazionale del Governo Draghi, che Italia Viva fortemente e convintamente ha contribuito e contribuisce ogni giorno a delineare”.