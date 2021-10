Pd Puglia: domani al Palace Hotel agorà su medicina del territorio e telemedicina

BARI - Domani, lunedì 25 ottobre, alle ore 18 presso l’Hotel Palace a Bari si terrà una agorà democratica dedicata ai temi della medicina del territorio e della telemedicina. L’iniziativa si inserisce nel progetto di democrazia partecipativa che ambisce a coinvolgere il centrosinistra nella formulazione di proposte mediante l’attivazione di un processo di intelligenza collettiva.Gianrico Carofiglio, componente dell’osservatorio degli indipendenti delle agorà democratiche;On. Marco Lacarra, Segretario del PD Puglia;Sen. Assuntela Messina, Sottosegretaria all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale;Prof. Pierluigi Lopalco, Assessore alla sanità della Regione Puglia;Lucia Parchitelli, Consigliera regionale;Prof. Roberto Bellotti, Direttore del Dipartimento interateneo di Fisica di Bari;Felice Spaccavento, Coordinamento clinico USCA e Coordinatore UOC Cure palliative ASL Bari;Prof. Angelo Vacca, Coordinatore del Centro interdipartimentale di ricerca in telemedicina dell’Università “Aldo Moro”;Cecilia Ruggiero, medico di medicina generale, CGIL;Ludovico Abbaticchio, Presidente nazionale del Sindacato Medici Italiani.L’incontro sarà introdotto da Cesare De Virgilio Suglia, medico specializzando in Medicina di comunità e cure primarie, e moderato dalla Portavoce del PD Puglia Giulia Iacovelli e dal Responsabile organizzazione dei Giovani Democratici Terra di Bari Carmelo Colonna.Le informazioni per partecipare all’iniziativa sono disponibili sulla pagina Facebook del PD Puglia.Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito delle agorà democratiche: https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/81/proposals/312