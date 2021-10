Basket, Champions l'Happy Casa Brindisi sconfitta per 76-71 dal Cluj

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata del Girone G della Champions League di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 76-71 in casa con i rumeni del Cluj. Primo quarto, Richard 12-10 per i rumeni. Bircevic, 14-11. Guzman, 17-14. Richard, il Cluj prevale 18-15. Secondo quarto, Hogue 20-15 per i rumeni. Richard, 22-17. Udom tiene in gara i pugliesi, ma 22-20 per i rumeni. Adrian impatta per Brindisi, 24-24. Redivo, 27-26 Happy Casa. Stipanovic, il Cluj si impone di nuovo 30-29. Terzo quarto, Guzman 33-29 per i rumeni. Adrian mantiene in partita i pugliesi, però 38-33 per i rumeni.

Bircevic, 43-33. Stipanovic, il Cluj trionfa 47-41. Quarto quarto, Visconti tiene in corsa Brindisi, ma 51-49 per i rumeni. Ancora Visconti, 52-51 Happy Casa. Stewart tiene in gioco i rumeni, però 64-62 per la squadra di Frank Vitucci. Visconti, 66-64. Richard, 69-66 per i rumeni. Nick Perkins impatta per Brindisi, 71-71. Richard, il Cluj vince questo quarto e 76-71 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 19 punti e Visconti 15. Nel Cluj Richard 24 punti e Stipanovic 22. Nella terza giornata Mercoledì 3 Novembre l’ Happy Casa Brindisi giocherà alle 18 fuori casa con i turchi del Darussafaka.