Calcio, Serie B: sconfitta per la capolista Pisa

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata di Serie B il Pisa perde 2-1 a Crotone. Per i toscani è la prima sconfitta ma consolidano la vetta con 19 punti. La Cremonese pareggia 1-1 allo “Zini” col Benevento e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Perugia vince 1-0 in casa col Brescia e si conferma in zona play off. La Reggina supera 1-0 in trasferta il Vicenza e fa un salto di qualità. Il Como si impone 2-0 in Lombardia con l’Alessandria e raggiunge in zona play out la Spal che pareggia 0-0 a Cittadella. Primo successo in trasferta per la Ternana. Gli umbri prevalgono 3-1 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone.

La società friulana esonera il tecnico Maurizio Rastelli. Al suo posto subentra Bruno Tedino. Il Frosinone pareggia 1-1 a Cosenza e si avvicina all’ ottavo posto. Il Monza pareggia 0-0 a Parma e si rilancia. Nell’anticipo della nona giornata di andata Venerdì 22 Ottobre alle 20,30 l’Alessandria cerca il successo in casa col Crotone per risalire in classifica. Sabato 23 Ottobre alle 14 il Benevento sfida al “Vigorito” il Cosenza . I campani hanno come obiettivo i tre punti. Il Lecce cerca la vittoria al “Via del Mare” per avere ambizioni di promozione. Il Monza non ha alternative al successo al “Brianteo” col Cittadella per una svolta. La Ternana non può concedere punti importanti in casa col Vicenza nella corsa verso la salvezza. Il Frosinone alle 16,15 deve saltare allo “Stirpe” l’ ostacolo Ascoli per avere una continuità di risultati.

La Cremonese alle 18,30 non può permettersi un passo falso a Brescia per restare al secondo posto. Domenica 24 Ottobre il Pisa alle 14 deve superare in Toscana il Pordenone per conservare il primato. Il Parma alle 16,15 deve imporsi in trasferta con la Reggina. La Spal cerca di prevalere alle 20,30 al “Paolo Mazza” col Como per abbandonare il quintultimo posto.