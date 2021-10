Basket: il Venezia vince 77-68 in casa col Pesaro

(via Reyer Venezia fb)





Terzo quarto, Jones 46-34 per i marchigiani. Delfino, 51-34. Daye mantiene in gara i veneti, però 57-49 Pesaro. Tambone, i marchigiani trionfano 59-51. Quarto quarto, Zanotti 63-51 Pesaro. Demetrio, 66-63. Vitali, 68-66 per i veneti. Watt, 72-68. Daye, 75-68. De Nicolao, il Venezia vince questo quarto e 77-68 tutta la partita. Successo importante per i veneti. Migliori marcatori, nel Venezia Watt 30 punti e Daye 11. Nel Pesaro Delfino 22 punti e Jones 12. Nella sesta giornata di andata il Venezia giocherà Sabato 30 Ottobre alle 19,30 a Brindisi.

Nella quinta giornata di andata di A/1 di basket maschile il Venezia prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 77-68 in casa col Pesaro. Primo quarto, Delfino e Larson 13-5 per i marchigiani. Daye e Vitali tengono nel match Venezia, ma 13-9 per i marchigiani. Sanforfd, Pesaro prevale 19-14. Secondo quarto, Demetrio 23-16 per i marchigiani. Tonut tiene in corsa Venezia, ma 25-21 Pesaro. Jones, 38-30. Delfino. Pesaro si impone di nuovo 40-30.