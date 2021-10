STATI UNITI - L'ex presidente statunitense, 75 anni, è in ospedale in California a causa di una sospetta infezione del sangue, dalla quale secondo il suo staff- si sta riprendendo. Il ricovero non sarebbe legato né al coronavirus, né ai problemi di cuore di cui Clinton soffre da anni.Confermando la notizia, il suo portavoce - Angel Urena - ha detto che Clinton sta bene: "Martedì sera l'ex presidente Clinton è stato ammesso all'Uci Medical Center per ricevere un trattamento per una infezione non legata al Covid ed è in via di guarigione". L'ex presidente statunitense dovrebbe restare ricoverato per qualche altro giorno, in via precauzionale.