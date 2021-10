Calcio, Serie C: il Bari sfida la Virtus Francavilla Fontana, il Foggia ospita il Taranto

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ undicesima giornata di andata del Girone C di Serie C Domenica 24 Ottobre il Bari alle 17,30 sfida al “Giovanni Paolo II” la Virtus Francavilla Fontana nel primo derby pugliese. I biancorossi cercano la vittoria per consolidare la vetta. Il Monopoli alle 14,30 gioca al “Ceravolo” col Catanzaro. I biancoverdi devono ottenere un successo per avere una continuità di risultati.

Il Foggia affronta allo “Zaccheria” il Taranto nel secondo derby pugliese. I dauni hanno come obiettivo i tre punti per confermarsi al terzo posto. Gli jonici non possono permettersi un passo falso per restare in zona play off. L’Andria non possono concedere punti importanti al “Degli Ulivi” alla Turris per risalire in classifica.