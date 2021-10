Calcio, Serie C: il Foggia vince in casa col Monopoli, la Virtus Francavilla pareggia col Catania

FRANCESCO LOIACONO - Nel derby pugliese della nona giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 allo “Zaccheria” col Monopoli. Nel primo tempo al 26’ la squadra di Zdenek Zeman colpisce la traversa con Petermann, tiro di sinistro. Al 27’ Gallo dei dauni centra il palo. Al 32’ il Foggia passa in vantaggio con Ferrante, tiro al volo su cross di Merola. Al 40’ Arena del Monopoli di testa va vicino al pareggio. Nel secondo tempo al 41’ Ferrante sfiora il raddoppio. Al 92’ Starita dei biancoverdi non concretizza una buona occasione. Quarto successo per i dauni che raggiungono il quarto posto in classifica con 15 punti. Quarta sconfitta per il Monopoli, sesto a 13 punti.

La Virtus Francavilla Fontana pareggia 1-1 al “Giovanni Paolo II” col Catania ed è quinta in classifica con 14 punti. La squadra di Roberto Taurino passa in vantaggio al 10’ del primo tempo con Delvino. Al 28’ i siciliani ristabiliscono la parità con Moro. L’Andria pareggia 1-1 in rimonta al “Degli Ulivi” con l’Avellino ed è ultima con 6 punti. Nel secondo tempo al 18’ gli irpini sbloccano il risultato con De Francesco. I biancazzurri al 21’ pareggiano con Benvenga.