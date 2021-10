Basket, malore in campo per un giocatore della Fortitudo Messina: muore Haitem Fathallah

(Foto Fortitudo Messina via fb









FRANCESCO LOIACONO - Il giocatore di basket Haitem Jabeur Farhallah della Fortitudo Messina è morto a 32 anni all’ ospedale di Reggio Calabria per un malore. Il cestista durante l’ incontro che la sua squadra la Fortitudo Messina stava giocando in trasferta contro la Dierre Reggio Calabria nel campionato di Serie C Gold maschile, è finito a terra e non ha più ripreso conoscenza. La partita è stata sospesa. Il giocatore è stato trasferito in ospedale con l’ambulanza, però questo non è bastato per salvarlo.