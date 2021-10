Cerignola, consigliere comunale si rivolge alla mafia: "Anche noi dobbiamo campare"

Video shock apparso sul profilo facebook, poi rimosso, di Michele Romano, candidato consigliere comunale per 'Noi con Emiliano', nel comune di Cerignola. L'uomo, in alcuni passaggi del video, si sarebbe rivolto alla mafia foggiana chiedendo di lasciare la politica, perché "anche noi dobbiamo campare, anche noi abbiamo famiglia".Non si è fatta attendere la reazione del centro destra, con Forza Italia che ha chiesto l'intervento del prefetto, annunciando che verrà fatta un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. Romano, dal canto suo, si difende affermando che il video, a suo dire ironico, aveva lo scopo di tenere alta l'attenzione sulla criminalità e sulle infiltrazioni mafiose, che già in passato avevano fatto sciogliere il comune foggiano.