Circolo Vela Bari: domani la presentazione della Regata Nazionale 29er

BARI - Dopo i successi delle ultime settimane sui campi di regata di tutta Italia, il Circolo della Vela Bari sarà ancora una volta organizzatore di una regata nazionale. Dall’8 al 10 Ottobre, infatti, Bari si trasformerà nella culla della vela acrobatica giovanile ospitando la regata di ranking list nazionale di 29er. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà domani mercoledì 6 Ottobre alle ore 11.30 al Circolo della Vela Bari – sede Margherita.Giambattista De Tommasi, presidente del CV BariElio Sannicandro, direttore generale Asset Regione PugliaPietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di BariAngelo Giliberto, presidente del Coni PugliaMario Cucciolla, vice presidente VIII Zona FIVScelto dalla Federazione Italiana Vela, su segnalazione dell’Associazione Italiana Nacra-9er, per le sue grandi capacità organizzative a terra e a mare, il Circolo della Vela Bari ospiterà i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia.Un ringraziamento va al Comune di Bari - Assessorato allo Sport, che ha dato il suo patrocinio e agli sponsor del CV Bari che hanno scelto di offrire il proprio sostegno per la riuscita di questa importante manifestazione: Lanit-Tercom Italia srl, Resolteam, Divella, Mimì, Acqua Amata, Hotel Boston Bari e Art&Communication.Tutte le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che il Comitato Organizzatore ha attivato e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.