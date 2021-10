Confindustria Bari: webinar 'Cosa resta dello smart working dopo l'emergenza?'

Per saperne di più sul programma clicca Le testimonianze di grandi imprese e pmi innovative del territorio barese (come Exprivia, Divella, CaruccieChiurazzi, e Compugroup) saranno messe a confronto con le tendenze nazionali illustrate da uno dei massimi esperti di organizzazione del lavoro: Federico Butera, Professore Emerito, Università di Milano Bicocca. Introducono i lavoro Il presidente di Confindustria Bari BAT Sergio Fontana, il presidente della Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione Augusto Masiello. Modera Gianni Sebastiano Head of Strategy, Communication & Investor Relations - ExpriviaPer saperne di più sul programma clicca qui

BARI - Cosa resta dello smart working dopo l’emergenza sanitaria? Come si stanno riorganizzando le imprese di Bari e Bat e quelle del resto del Paese? Se ne discuterà domani nel corso di un webinar misto organizzato dalla Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari BAT che si svolgerà domani 27 ottobre alle ore 15.00 in presenza nella sede di Confindustria Bari BAT e in diretta streaming su zoom.