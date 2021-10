Blackout social: cosa è successo davvero

In pratica, milioni di smartphone e di altri dispositivi hanno cercato insistentemente di trovare le app di Facebook sul web e questi tentativi inutili hanno generato traffico che ha rallentato tutti gli altri accessi. Per questo sarebbe stato necessario resettare manualmente i server, operazione costata ore persino ai super tecnici di Menlo Park.

Per oltre sei ore Facebook, Instagram e l'app di messaggistica Whatsapp sono letteralmente 'spariti' dalla rete. Dietro al down più lungo della storia non ci sarebbe alcun attacco informatico. L'incidente è costato all'azienda 6 miliardi di dollari.Sarebbe un'errata configurazione dei server di Facebook, quindi un errore interno, la causa del down totale: come se improvvisamente fossero stati cancellati i percorsi che consentivano agli utenti di accedere ai server di Facebook.