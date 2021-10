Flash mob per la Gazzetta del Mezzogiorno

Tale atto ha mandato su tutte le furie i sindacato dei giornalisti: "L’atto di sciacallaggio che il gruppo Ladisa sta compiendo ai danni della Gazzetta. Dopo aver dismesso le attività di inquilino, non riuscendo a diventarne proprietario, da un lato tiene in ostaggio il giornale in Tribunale, dall’altro lancia sul mercato un prodotto ai limiti della contraffazione per " scippare" lettori e inserzionisti e compromettere, così, il futuro della testata".

Con la chiusura per oltre due mesi della Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano di Puglia e Basilicata, gli operatori della testata sono tornati a protestare davanti al tribunale di Bari per chiederne l'apertura. All'interno del tribunale fallimentare, infatti, si discute sul destino del quotidiano, in quanto la società Ecologica del gruppo Miccolis è pronta a prendere le redini del quotidiano in quanto ha avuto l'assenso dei creditori, ma subito il ricorso di opposizione della Ledi, che ha gestito la testata fino al primo agosto, che nel frattempo ha registrato il marchio per la nuova testata La nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata.