G20 sull'Afghanistan, Draghi: "Mandato all'Onu per agire"

ROMA - "C'è la consapevolezza che l'emergenza umanitaria è gravissima": sono le parole di Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 dedicato all'Afghanistan, definendo il vertice "soddisfacente e fruttuoso". "C'è gran disponibilità ad agire, c'è stata sostanzialmente una convergenza di vedute sulla necessità di affrontare l'emergenza umanitaria", ha detto il presidente del Consiglio."C'è stato un accordo, una grande disponibilità ad agire e una convergenza di vedute" sulla necessità di "affrontare l'emergenza umanitaria" in modo unificato attraverso "un mandato alle Nazioni Unite, di tipo generale, per il coordinamento della risposta e per agire anche direttamente", ha aggiunto Draghi."E' stato toccato da tutti il problema dei diritti delle donne, di garantire loro il diritto all'istruzione e di non tornare indietro di 20 anni", ha detto Draghi, proseguendo: "Affrontare la crisi umanitaria richiederà contatti con i talebani, ma questo non significa un loro riconoscimento. Bisogna prendere atto che sono stati giudicati per ciò che hanno fatto, non per ciò che hanno detto"."Il governo italiano - ha spiegato Draghi - ha assicurato l'uscita di 5mila persone dall'Afghanistan, anche la Germania ha fatto molto, e il Regno Unito. Tutti stanno cercando di ottenere dal governo dei talebani la possibilità che si organizzino dei corridoi" umanitari. C'è "questa consapevolezza diffusa che ci sia lì ancora gente che vuole uscire, e che sia nostra responsabilità prendersene cura. Molti di loro sono andati in Paesi vicini" e bisognerà "rintracciarli". "E' una realtà complicata e in gran movimento, ma l'impressione è che la si voglia affrontare".