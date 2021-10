Happy Casa Brindisi: Marino confermato Presidente

Il tecnico Frank Vitucci potrà contare su Nathan Adrian Jeremy Chappell, Nick Perkins Josh Perkins Lucio Redivo Raphael Gaspardo e Alessandro Zanelli. L’allenatore dei piemontesi Marco Ramondino avrà a disposizione l’americano Chris Wright l’altro americano Jalen Acey Cannon, Riccardo Tavernelli l’argentino Ariel Filloy Bruno Mascolo Luca Severini l’americano Jamarr Sanders e l’americano Mike Daum. L’ Happy Casa Brindisi cercherà un successo per confermarsi in positivo dopo la vittoria in casa col Sassari.

Fernando Marino confermato presidente dell’ Happy Casa Brindisi per tre anni. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della società pugliese. Vice presidente è stato eletto Domenico Distante. Nominati consiglieri Giuseppe Marinò Maurizio Primiceri e Mario Tundo. Stasera alle 20 nell’anticipo della terza giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi giocherà in trasferta col Tortona.