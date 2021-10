Giornalisti, fotografi e tour operator alla scoperta della Puglia

BARI - Alla scoperta della Puglia dall'alto delle cattedrali e dei palazzi storici. E’ il punto di vista del fotografo inglese Julian Elliott ( www.julianelliottphotography.com ) in Puglia dal 5 al 12 ottobre per un progetto fotografico che prevede scatti dall'alto dei campanili pugliesi, con particolare riferimento ai borghi antichi e alle cattedrali. Pugliapromozione guida il giornalista e fotografo inglese in questo viaggio che non poteva non iniziare proprio da Bari e da San Nicola.Elliott è affascinato dai colori e dalla luce della Puglia e ama fotografare con la luce del mattino presto. Dopo la tappa barese, ieri è stato a Taranto, oggi a Lecce, Domenica sarà a Foggia e Lunedì a Trani, sempre per fotografare cattedrali e campanili. "Il mio ufficio è in ogni città, ogni strada, chiesa o palazzo, meglio se viste dall'alto – afferma Elliott - Non conoscevo la Puglia e dopo un tour in Uzbekistan e un altro nelle Dolomiti ho scelto questa regione in questo periodo, perché credo nella identità dei suoi luoghi e dei monumenti, al di là del successo che una terra riscuote come destinazione turistica."Sempre inglesi i quattro rappresentanti della testata giornalistica Times che sono stati in Puglia dal 5 al 6 ottobre per una visita esplorativa funzionale alla candidatura della Puglia ad ospitare un prestigioso evento previsto per la primavera 2022. L'Agenzia Pugliapromozione è al lavoro per la candidatura, insieme a ENIT Agenzia Nazionale del Turismo di Londra.Dall'8 al 10 ottobre infine sarà in Puglia Claudia Reynolds Harris, Presidente di Adagio Travel (con sede a Richmond, Virginia), ospite di Pugliapromozione a Lecce. La Tour operator americana ha vinto un voucher di due notti per due persone in Puglia, offerto da Pugliapromozione, nell’ambito di una social competition tra i buyer partecipanti all’Italia Luxury Workshop USA&MESSICO, organizzato da ENIT in collaborazione con Connections, svoltosi a maggio scorso.