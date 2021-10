Il castello di Carlo V e i suoi simboli

LECCE - Proseguono le attività di Attraverso il Castello, progetto di valorizzazione del Castello Carlo V di Lecce, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People. Fino al 3 dicembre spazio alla rassegna “Autunno al Castello”, sostenuta da Marullo Costruzioni S.R.L, che proporrà una serie di appuntamenti per vivere gli spazi della fortezza come luoghi di socialità e incontro dove poter sviluppare interessi e passioni senza dimenticare il loro valore storico-culturale del patrimonio. Venerdì 22 ottobre (ore 19 - ingresso 10 euro - prenotazione obbligatoria attraversoilcastello@gmail.com - 3357009614) con "Il castello e i suoi simboli" si parteciperà a un tour speciale in occasione del 11° Mese del Benessere psicologico in cui i partecipanti saranno accompagnati da una guida abilitata e dalla psicologa Arianna Carluccio in un percorso alla scoperta di simboli e significati celati nei luoghi del Castello. Ogni luogo può essere raccontato come se fosse un essere umano: le sue storie, i suoi turbamenti e le sue conquiste si riflettono nei suoi spazi; le sue emozioni nascoste si riflettono nei passanti che lo attraversano, in un miscuglio di anime che aspettano solo di essere svelate. Il Castello di Lecce ha attraversato secoli di storie di uomini e non ha ancora smesso di sorprendere e di meravigliare; i suoi simboli e i significati segreti sono ancora in attesa di essere decifrati, ma ciò può essere reso possibile solo grazie al contatto con nuove storie, con nuove persone, con nuovi aspetti dell’umanità. Il Castello non ha ancora finito di svelare la propria storia, ma ciò può essere reso possibile solo grazie al contatto con i simboli e i significati nascosti… in ciascuno di noi.Dal mercoledì alla domenica (ore 10:30, 11:30 e 12:30 e 16, 17 e 18) continuano le visite guidate e multimediali (senza obbligo di prenotazione) che permetteranno ai visitatori di immergersi in totale sicurezza nella storia e negli ambienti del Castello esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta e gallerie sotterranee. Per partecipare, sarà sufficiente presentarsi al punto accoglienza (fino a esaurimento posti - max 15 persone) che si affaccia sulla piazza d’armi del Castello almeno un quarto d’ora prima della partenza del tour.Sabato 30 e domenica 31 ottobre (dalle 18 alle 22 - ingresso 15 euro), in occasione della festa di Halloween, Attraverso il Castello propone una visita speciale basata su storie e racconti di paura nel Castello Carlo V. Il percorso (partenza ore 18, 19, 20 e 21), condurrà i partecipanti tra gallerie sotterranee, prigioni e la Cappella di San Francesco dove verranno sorpresi da racconti, stimolazioni e travestimenti in grado di evocare strani personaggi ed episodi leggendari. “Autunno al Castello” proseguirà poi con "Porta San Martino ma non dimenticare il vino!" (11 novembre), "Regala il castello" (13 e 14 novembre), "Fuga dal Castello" (21 novembre), "Storie di donne e sante" (25 novembre) e "Il castello di tutti" (3 dicembre).Il Castello Carlo V di Lecce è la più grande struttura fortificata pugliese. Costruito in età medievale a ridosso delle mura dell’abitato, subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli successivi con interventi in età federiciana, angioina e aragonese. L’edificio, che ospitò Maria d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, era circondato sui quattro lati da un profondo fossato. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo d’Acaya. La visita delle nuove aree recentemente restaurate e aperte al pubblico del Castello consiste in uno speciale percorso alla sorprendente scoperta della sua storia in cui i visitatori sono accompagnati da una guida abilitata, con la visione di contenuti multimediali.Il tour guidato ha un costo di 8 euroRidotto (8-17 anni) 4 euro - Gratuito 0-7 anniPacchetto famiglia 20 euro3357009614 - attraversoilcastello@gmail.comFacebook e Instagram @attraversoilcastello