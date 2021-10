In 100mila in piazza a Roma, Landini: "Difendiamo la democrazia"

ROMA - "Siamo oltre 100mila": così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione dei sindacati in piazza San Giovanni a Roma. "In questa piazza c'è la nuova Resistenza. La Resistenza che è quella che ha combattuto il fascismo. Vogliamo riaffermare i valori della democrazia, della partecipazione e rifiuto della violenza", ha continuato Bombardieri.Cgil, Cisl e Uil e con loro il centrosinistra sono scesi in piazza nella Capitale per una grande manifestazione democratica e antifascista. Lo slogano è uno: "No" ai fascismi e alla violenza, "sì" al lavoro, alla sicurezza, ai diritti".Una manifestazione di parte? "No, questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando al corteo per la manifestazione nazionale dei sindacati, risponde alle parole del segretario della Lega, Matteo Salvini. "L'attacco alla Cgil, l'attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia e per estenderla".