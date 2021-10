La società svedese Midsummer investe in Puglia

BARI - Midsummer, società svedese leader nella costruzione di pannelli solari innovativi, investe in Puglia. Dopo una lunga ricerca in Europa e in Italia alla fine ha scelto la zona industriale di Modugno per il nuovo insediamento industriale. L’impianto sorgerà in via delle Rose e produrrà moduli fotovoltaici flessibili, talmente richiesti dal mercato da aver reso necessaria un’espansione della produzione con l’apertura di un nuovo insediamento industriale in Europa.

Per questo progetto la società ha previsto un investimento di 60 milioni di euro (esclusa la location) e un impatto occupazionale pari a 200 persone tra impiegati, tecnici e operai.

La ricerca del capannone è iniziata un anno fa. L’impresa cercava un’area di 2.500 mq in un lotto che si prestasse a successivi ampliamenti fino a un massimo di 5.000 mq.

La ricerca è stata affidata da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - a Puglia Sviluppo che pur in pieno lockdown è riuscita a trovare il lotto adatto al nuovo insediamento. L’acquisizione è stata perfezionata ad aprile.

È di ieri invece l’approvazione da parte della giunta regionale dell’Accordo di Sviluppo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, e la società Midsummer Italia Srl.

“Era davvero importante per la Puglia ottenere un investimento del genere”, ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. “Significherà sviluppo e importanti opportunità di lavoro per i nostri giovani ed è coerente con le strategie regionali e nazionali finalizzate a stimolare la transizione energetica. La Puglia, regione leader nell’eolico e nel fotovoltaico diventa la sede di una produzione di pannelli completamente diversi rispetto al passato, non più lastre rigide ma moduli flessibili che coprono il tetto adattandosi ad ogni ondulazione inclusa quella delle tegole, con un effetto molto meno impattante e più sostenibile. Avere qui questa azienda svedese è un’ulteriore attestazione dell’attrattività della nostra regione”.

Il programma di sviluppo industriale promosso dalla società Midsummer Italia S.r.l. comprende sia un progetto di investimento industriale sia un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il progetto di investimento industriale, a Modugno, verrà realizzato in un capannone industriale di recente costruzione di circa 3.880 mq e prevede l’acquisto di una linea di produzione formata da 10 macchine per una potenza complessiva di 50 MW; l’adeguamento della rete di connessione della fornitura elettrica, oltre a lavori di adeguamento degli impianti generali e di ampliamento dei locali. Il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è finalizzato, invece, all’implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo per la realizzazione delle celle solari Cigs. Si tratta di celle particolarmente efficienti perché formate da un materiale semiconduttore composito con un elevato potere di assorbimento della luce solare. Obiettivo finale della ricerca è la realizzazione di nuovo design senza griglia e lo sviluppo di nanomateriali per garantire un adeguato effetto barriera all’umidità nelle celle solari e l’aumento in termini quantitativi dell’efficienza, rispettando i parametri qualitativi ed incrementando le performance di efficienza e durabilità dei prodotti.