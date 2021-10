Serie B: sarà l'anno del Lecce?

Sembra promettere bene questa stagione per il Lecce ma anche altre squadre non scherzano. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questa stagione? E' iniziata da poco ma sta già regalando grandi emozioni. Per il Lecce, dopo il deludente campionato dello scorso anno, sarà ancora una volta un’annata con l'obiettivo della promozione. I pronostici Serie B , al momento, sono piuttosto aperti in quanto le pretendenti a tornare nel massimo campionato quest’anno sono davvero tantissime.I ragazzi di Baroni hanno tutte le carte in regola per poter dire la loro. La concorrenza, lo sappiamo bene è molto agguerrita. Ci sono club come il Monza ed il Parma che hanno investito molto per la squadra. Il club lombardo con Berlusconi e Galliani è già al secondo anno in cadetteria e dopo l’ennesima campagna acquisti di alto livello spera davvero di poter recitare un ruolo da protagonista. Stesso discorso anche per il Parma che con l’ingaggio di Buffon, ancora decisivo nonostante i suoi 43 anni, aspira a rientrare in Serie A e giocarsi una convocazione per i Mondiali 2022. Senza dimenticare la sorpresa Pisa che con il giovane bomber Lucca sta attirando su di sè gli interessi dei top club italiani ed anche del ct dell’Italia Mancini.Tra questo ovviamente c’è anche il Lecce di mister Baroni che ha una rosa che è un buon mix di esperienza e gioventù con capitan Lucioni a segnare la strada della promozione. Non sarà una stagione facile, anzi. Servirà grande equilibrio anche da parte della città nel supportare la squadra nei momenti di difficoltà e a dare continuità quando i risultati saranno a favore. La stagione è ancora molto lunga e c’è tutto il tempo per poter fare un ottimo lavoro e sperare di agguantare il sogno.Nell’ultima giornata, il turno infrasettimanale, i giallorossi pugliesi sono andati a far visita al Brescia di Pippo Inzaghi. Partita molto equilibrata che si era messa anche bene per il Lecce che con Dermaku aveva sbloccato il risultato all’81esimo minuto. Purtroppo dopo pochi minuti il club lombardo è riuscito a rimettere tutto in equilibrio grazie al goal di Bisoli.Importante, ora, ritrovare la vittoria nella prossima giornata prevista per l’1 novembre al Via del Mare quando arriverà il Cosenza di Zaffaroni. Partita che potrebbe apparire semplice ma che nasconde molte insidie perchè i calabresi stanno dimostrando di essere un’ottima squadra quest’anno. Sottovalutarli sarebbe un grave errore.