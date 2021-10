(via Juventus fb)





Sono i minuti finali del match quando all'87' De Sciglio inventa un cross per il colpo di testa dello svedese, che colpisce il palo prima di entrare in rete per l'1-0 che proietta la Juventus in testa al girone con 7 punti, seguito dal Chelsea che ha avuto vita facile contro il Malmoe vincendo 4-0.

Vittoria di misura della Juventus a Sanpietroburgo contro lo Zenit. Il primo tempo è soporifero, senza conclusioni in porta, dove l'unica minaccia è targata Claudihno che trova pronto Szczesny. Nella ripresa arriva la svolta con Allegri che, nel tentativo di rianimare il gioco dei suoi, fa entrare Kulusevski e Cuadrado per Bernardeschi e Alex Sandro.