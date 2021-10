- Una ragazza di 13 anni è morta nel pronto soccorso del 'Vito Fazzi' di Lecce dove era stata portata a causa di un malore. La giovane, che soffriva di patologie cardiache pregresse, aveva ricevuto, il giorno precedente, la seconda dose del vaccino anti-Covid. Per questo motivo, l'Asl di Lecce ha aperto un'inchiesta, predisponendo l'autopsia sul corpo della giovane, per far luce sulle cause che hanno portato al decesso.