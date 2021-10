Mancata proroga superbonus: è polemica

"Il bonus facciate - sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini - è una misura che sta funzionando. Fa lavorare le imprese e rende più belli borghi e città, dai centri storici alle periferie. L'incentivo del 90% si giustifica proprio perché le facciate, pur essendo di proprietà privata, sono di fatto beni pubblici che rendono più belle o più degradate strade e piazze italiane. La misura - continua Franceschini - è di semplice applicazione e di fatto è appena partita. Per questo ieri in cdm abbiamo insistito, e insisteremo, perché non venga eliminata con la legge di bilancio".

ROMA - Montano le polemiche per la mancata proroga del superbonus 110% per edifici singoli e villette mono e plurifamliari dalla prossima manovra finanziaria al vaglio delle Camere. La misura infatti, molto richiesta, dovrebbe valere soltanto per i condomini. Viene meno anche il bonus per il rifacimento delle facciate.