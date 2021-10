UniCredit sostiene progetto 'Rinascita ragazzi' nel quartiere Libertà di Bari

BARI – UniCredit sostiene CNOS FAP Puglia, della rete dei salesiani, l’associazione attiva nel quartiere Libertà, uno dei più critici di Bari con elevato indice di dispersione scolastica. Nello specifico la banca ha supportato il progetto “RINASCITA RAGAZZI”, attraverso un contributo finalizzato a rendere tecnologica un’aula didattica all’interno dell’Istituto Salesiano “Il Redentore” da utilizzare per un corso gratuito di operatore elettrico a cui parteciperanno 20 minori a rischio abbandono scolastico. Il progetto prevede il coinvolgimento di 14 aziende che ospiteranno i ragazzi per i successivi tirocini sul campo.

L’acquisto della strumentazione da parte di UniCredit è stata realizzata grazie ai fondi del Progetto “Carta E”, la carta di credito a contribuzione etica che, con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo, alimenta un fondo destinato a sostenere iniziative di solidarietà sui territori. Con il progetto Carta Etica, dal 2005 ad oggi, sono stati destinati oltre 28 milioni di euro in iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit per sostenere progetti di utilità sociale in risposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio. Il Fondo Carta Etica ha permesso ad UniCredit di supportare più di mille iniziative locali in tutta Italia.

Parallelamente al corso formativo, è intenzione del CNOS FAP Puglia mettere l’aula riammodernata tecnologicamente a disposizione dei tanti ragazzi poveri del quartiere per altre attività tra cui la DAD, in caso di un eventuale ripristino, a cui molti alunni non hanno potuto partecipare durante il precedente anno scolastico.

“Poter dare un segnale concreto della nostra vicinanza al territorio – afferma Annalisa Areni, Regional Manager Sud di UniCredit – ci riempie di orgoglio, soprattutto quando riusciamo ad affiancarci alle associazioni che giorno per giorno sono dalla parte della comunità, affrontando problematiche di natura sociale come fa CNOS FAP Puglia. La dispersione scolastica, infatti, è una piaga presente in diversi quartieri difficili e iniziative come questa riescono a dare una speranza a tutti quei ragazzi che sono costretti a crescere troppo in fretta, senza poter godere della spensieratezza della loro età”.

“Dare sempre il meglio ai nostri ragazzi – commenta don Francesco Preite, direttore generale CNOS-FAP Puglia - è una priorità per la nostra comunità che soffre di una evasione e dispersione scolastica molto alta. La formazione professionale rappresenta per molti di questi ragazzi l’ultimo baluardo di futuro prima del baratro. Ringrazio UniCredit, perché ha mostrato attenzione e cura per le giovani generazioni che sono il presente ed il futuro della società”.