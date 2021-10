Marilena Lucente e Beppe Delre a Madrid in “VianDante”

BARI - «L’uomo che non è capace di scegliere è perduto», questo uno degli insegnamenti che Dante ci ha lasciato e che, nonostante i 700 anni ‘volati’, continua ad essere attuale.Il cantante, musicista, compositore Beppe Delre - da non dimenticare che ha vinto il premio “Miglior coroner nel 2009” e che è noto in Europa e negli USA dove è impegnato continuamente in esibizioni - ha ideato, scritto e messo in scena uno spettacolo dal titolo «VianDante. Dante nei 700 anni». Il tutto è avvenuto con la collaborazione della scrittrice ed insegnante di materie letterarie Marilena Lucente, che firma con lui il progetto ed è splendida voce narrante dello spettacolo.I due sono impegnati a dimostrare come padre Dante negli ultimi 60 anni abbia ispirato tanti nostri artisti di livello internazionale come Modugno, De Gregori, Venditti, Fossati, Ligabue, Branduardi e tanti altri.Lunedì 4 ottobre alla Scuola Internazionale di Italiano di Madrid vi sarà una particolare esibizione, in cui Lucente e Delre percorreranno fra musica e poesia il viaggio dal buio della Selva ai confini della luce. «Mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita»…adelante, adelante.