Milan, vittoria sofferta con l'Atalanta

Nella ripresa, nel Milan fa il proprio esordio Messias, che prende al posto di Diaz e qualche minuto più tardi imbastisce con Theo Hernandez l'azione della terza rete del Diavolo, realizzata col destro da Leao. Quando la partita sembra che non debba dire più nulla, la Dea ha l'opportunità di accorciare le distanza con un calcio di rigore per un tocco di mano di Massias, che il Var 'pizzica' col braccio largo. Dal dischetto al 86' si presenza Zapata che fulmina Maignan.





In pieno recupero, gli uomini di Gasperini trovano anche il secondo gol, firmato da Pasalic, che deve solo appoggiare in rete il cross teso di Zapata. Il Milan, dopo aver espugnato Bergamo, vola, in solitaria al secondo posto con 19 punti, a soli 2 punti dal Napoli che al momento ha inanellato 7 vittorie.



- Importante vittoria in trasferta del Milan contro l'Atalanta per 3-2. Appena arriva il fischio dell'arbitro Di Bello, che il Milan è già in vantaggio grazie a Calabria che, imbeccato da Theo Hernandez, realizza la rete del vantaggio del Milan. Sul finale dei primo tempo arriva il raddoppio rossonero firmato Tonali. Il centrocampista U21 approfitta della dormita di Freuler per scippargli il pallone e battere Musso di piatto lo 0-2.