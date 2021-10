No Pass, tafferugli e tensioni con polizia a sit-in Roma

ROMA - Sono circa 10 mila i partecipanti alla manifestazione dei no Pass di piazza del Popolo a Roma durante la quale si sono registrate tensioni e tafferugli con le forze dell'ordine. A Porta Pinciana il culmine delle tensioni, quando un gruppo di persone avrebbe deciso di dar vita a un corteo non autorizzato.Presenti tra gli altri anche militanti di Forza Nuova. Un'altra protesta contro il green pass è in corso a piazza Bocca della Verità, sempre al centro di Roma, organizzata da Forza del Popolo.Cariche della polizia. Alcuni manifestanti, diretti verso da Villa Borghese, si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Due manifestanti sostengono di essere stati "investiti da un blindato delle forze dell'ordine, intervenuto sul posto durante i tafferugli".