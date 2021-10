Noicàttaro, Di Maio a sostegno di Innamorato: “Scegliere la competenza e l'affidabilità per gestire i fondi del Recovery Fund”

BARI - “Quanto più le bellezze del nostro territorio saranno valorizzate, tanto più ci permetteranno di esportare prodotti Made in Italy e Made in Puglia in tutto il mondo. La cultura, le bellezze naturali e architettoniche rappresentano il biglietto da visita dell'Italia. Sostenere i sindaci che come Raimondo Innamorato hanno puntato sulla valorizzazione del proprio territorio, in questo momento significa portare avanti un progetto di crescita culturale, economica e sociale”, lo ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio in visita questa mattina a Noicàttaro per sostenere il sindaco uscente Raimondo Innamorato al prossimo ballottaggio del 17 e 18 ottobre.Il ministro ha visitato il teatro cittadino di Noicàttaro, noto per essere il più piccolo teatro all'italiana nel mondo con i suoi 40 posti e set cinematografico del film “Pinocchio” di Matteo Garrone.“Questo teatro, rimasto chiuso per 60 anni e oggi restituito alla cittadinanza grazie all'impegno dell’amministrazione, rappresenta un simbolo della politica portata avanti da Raimondo Innamorato in questi anni, rispetto a un passato che ha ignorato e abbandonato il territorio”, ha dichiarato il ministro.“La presenza di esponenti del Governo nel nostro territorio rappresenta un segnale importante di quanto un'amministrazione possa interloquire in modo costruttivo per risolvere i problemi del territorio - ha spiegato il sindaco uscente Raimondo Innamorato - Abbiamo ereditato un Comune dopo due commissariamenti e oggi abbiamo un attivo di due milioni di euro; abbiamo costruito infrastrutture e posto le basi per rilanciare l’identità della nostra città. Noicàttaro oggi si riconosce in un teatro cittadino patrimonio mondiale, nell’uva da tavola tipicità del territorio e nel progetto del super parco, l'area verde più ampia della città metropolitana. Da Comune dimenticato e fanalino di coda della provincia, siamo pronti per essere uno dei centri più identitari della città metropolitana”.“Dopo cinque anni trascorsi a mettere a posto i servizi essenziali, le criticità e recuperare fondi, ora è il momento di fare spazio alla visione di questa città - ha dichiarato il ministro Di Maio - L'arrivo dei fondi del Recovery Fund impone che sul territorio ci siano sindaci onesti, esperti e competenti e Raimondo ha dimostrato di saper amministrare con competenza e passione. Adesso, abbiamo avuto un anticipo di finanziamento, il resto sarà erogato in stato di avanzamento dei lavori e quindi è ancora più importante che i sindaci siano in grado di avviare i progetti sul territorio. Saranno i Comuni le grandi stazioni appaltanti. Per questo non possiamo disperdere l’esperienza di Raimondo Innamorato e questa amministrazione. Al prossimo ballottaggio scegliamo di affidare le nostre città a persone oneste e competenti, che hanno una visione nel lungo periodo e una programmazione. Non servono slogan, nè promesse, ma investire nell’esperienza. Tutti noi sosteniamo Raimondo Innamorato in questo secondo turno perchè ci permetterà di valorizzare insieme questo territorio”.