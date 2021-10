Petruzzelli: al via le vendite per i prossimi spettacoli, con capienza al 100% come previsto dal nuovo Dpcm

(ph: Graham Spicer)

BARI - La programmazione della Fondazione Teatro Petruzzelli prosegue con una serie di appuntamenti imperdibili fra opere liriche, grandi concerti e l’atteso ritorno della danzaGrazie al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che consente l’aumento delle capienze nei luoghi di cultura anche il Teatro Petruzzelli torna ad offrire il 100% della capienza.A partire dal Nabucco di Giuseppe Verdi (in programma mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 ottobre alle 20.30, sabato 23 e domenica 24 ottobre alle 18.00, martedì 26 ottobre alle 20.30 e mercoledì 27 ottobre alle 18.00) sarà possibile acquistare posti vicini, sempre rispettando le norme previste a tutela degli spettatori che prevedono ingresso con Green Pass, misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani e obbligo di indossare la mascherina.Data la grande richiesta di poter acquistare più titoli contemporaneamente la Fondazione darà la possibilità di comprare insieme i biglietti per le prossime due opere in programma: Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov (in cartellone dall’11 al 17 novembre) e Tosca di Giacomo Puccini (in cartellone dal 16 al 23 dicembre).Martedì 2 novembre alle 20.30 è in programma il concerto della pianista di fama mondiale Martha Argerich, con Theodosia Ntokou (pianoforte), Daniel Hope (violino) e Steven Isserlis (violoncello).In programma: Trio con pianoforte n. 2 in mi minore, op. 92 di Camille Saint-Saëns, Sonata n. 1 in la minore per violino e pianoforte op. 105 di Robert Schumann, Concertino in la minore per due pianoforti, op. 94 di Dmitrij Šostakovič, Fantasistücke per violino e pianoforte op. 73 di Robert Schumann, da Alt-Wiener Tanzweisen: Liebesleid e Schön Rosmarin di Fritz Kreisler, da 6 Romances op. 38 per violino e pianoforte: n. 3 - Daisies di Rachmaninov-Kreisler, Trio n. 1 in re minore, op. 49 di Felix Mendelssohn.Giovedì 11 e venerdì 12 novembre alle 20.30, sabato 13 e domenica 14 novembre alle 18.00, martedì 16 novembre alle 20.30 e mercoledì 17 novembre alle 18.00 è in programma Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov su libretto di Vladimir Bel’skij. L’allestimento scenico è dell’Helikon Opera di Mosca, per la regia di Dmitry Bertman e la direzione di Yevgeny Brazhnik che condurrà l’Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi.Domenica 21 novembre alle 18.00, lunedì 22 novembre alle 20.30 e martedì 23 novembre alle 20.30 la grande danza torna al Teatro Petruzzelli con l’étoile Eleonora Abbagnato che sarà protagonista del balletto 4 stagioni – Va’ dove il cuore ti porta di Giuliano Peparini. Lo spettacolo su musiche di Antonio Vivaldi e Domenico Scarlatti ha il disegno luci di Marco Vignanelli, le scene di Andrea Miglio, i costumi di Anna Biagiotti e le videoproiezioni di Edmondo Angelelli e Giuliano Peparini.Venerdì 26 novembre alle 20.30, il direttore stabile della Fondazione Petruzzelli Giampaolo Bisanti condurrà l’Orchestra del Teatro, il concerto vedrà impegnato in qualità di solista Vadim Repin (violino).In programma Concerto n. 1, in sol minore, per violino e orchestra, op. 26 di Max Bruch, Introduzione e Rondò capriccioso, per violino e orchestra, op. 28 di Camille Saint-Saëns e Sinfonia n. 4, in Mi bemolle maggiore, WAB 104 “Romantica” di Anton Bruckner.Giovedì 16 dicembre e venerdì 17 dicembre alle 20.30, domenica 19 dicembre alle 18.00, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre alle 20.30 e giovedì 23 dicembre alle 18.00 andrà in scena Tosca di Giacomo Puccini, allestimento scenico della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, per la regia di Mauro Pontiggia e la direzione di Giampaolo Bisanti che condurrà l’Orchestra e il Coro del Petruzzelli (preparato da Fabrizio Cassi) e il Coro di Voci Bianche.Le scene e i costumi sono di Francesco Zito, il disegno luci di Bruno Ciulli.

Tutte le procedure di Acquisto per gli spettacoli della Stagione 2021.

A partire da sabato 9 ottobre fino a venerdì 15 ottobre la vendita sarà dedicata agli abbonati della “Stagione d’Opera e Balletto 2020” e della “Stagione Concertistica 2020”.

Chi acquisterà il biglietto per Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov (in programma dall’11 al 17 novembre) potrà contestualmente acquistare anche Tosca di Giacomo Puccini (in programma dal 16 al 23 dicembre).

Chi invece desidera acquistare esclusivamente i biglietti per Tosca potrà farlo a partire dal 19 novembre.

Gli abbonati possessori di voucher potranno effettuare la richiesta via email scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher (di importo uguale o superiore al costo dei biglietti), indicando il settore preferenziale e la data (i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità) o direttamente presso gli uffici del botteghino dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00.

In caso di voucher di importo inferiore al costo del biglietto sarà possibile l’acquisto esclusivamente in botteghino.

A partire dalle ore 09.00 del 09 e dell’11 ottobre saranno distribuiti i biglietti per regolare l’accesso in botteghino che aprirà alle ore 11.00.

Non saranno prese in considerazione le email pervenute prima del 9 ottobre alle ore 00.00.

Da sabato 16 ottobre, alle ore 11.00, la vendita sarà aperta a tutti sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket.

I possessori di voucher potranno effettuare la richiesta direttamente presso gli uffici del botteghino dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 o via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher (di importo uguale o superiore al costo dei biglietti), indicando il settore preferenziale e la data (i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità).

Prezzi dei biglietti per Il gallo d’oro, Tosca e 4 stagioni – Va’ dove il cuore ti porta

Platea, palchi centrali primo e secondo ordine € 50,00.

Palchi primo e secondo laterali e gradinata terzo ordine fila B e fila C € 40,00.

Gradinata 3 ordine fila A, gradinate quarto e quinto ordine centrale € 20,00.

Palchi terzo e quarto ordine € 15,00.

Gradinata quinto ordine laterale e loggione € 15,00.

Prezzi per i biglietti per i Concerti

Platea, palchi primo e secondo ordine € 25,00.

Gradinate terzo, quarto, quinto ordine centrale € 15,00.

Palchi terzo e quarto ordine € 10,00.

Gradinata quinto ordine laterale e loggione € 10,00.