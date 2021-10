Covid, Draghi: "Grazie ai vaccini la fine della pandemia finalmente in vista"

ROMA - "Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista". Così il premierin videocollegamento al Summit B20."Il Summit di oggi è un'eccellente opportunità di rafforzare i legami tra il pubblico e il privato a un livello multilaterale. Questo è essenziale per assicurare una ripresa robusta, equa e sostenibile dalla pandemia e per affrontare le altre sfide dei nostri tempi, inclusi i cambiamenti climatici", ha detto ancora Draghi."Le imprese e i governi dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamento climatico. I paesi del G20 sono responsabili del 75% delle emissioni globali". "La presidenza italiana del G20" lavora per un impegno "collettivo". "Abbiamo bisogno di finanziamenti privati, su larga scala, insieme a maggiori investimenti pubblici, per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Le aziende sono esattamente al centro della transizione ecologica. Dovrete cambiare la vostra struttura produttiva, adattarvi alle nuove fonti di energia e i governi sono pronti a supportarvi"."Dobbiamo affrontare il protezionismo sui prodotti sanitari - ha aggiunto il premier -. Questo è essenziale per assicurarci di avere gli strumenti per combattere questa pandemia e prevenirne di future. Dobbiamo difendere la libera circolazione dei vaccini e delle materie prime necessarie per produrli. Sono fiducioso che il vertice del G20 a Roma alla fine di ottobre raggiungerà un forte impegno per riformare il Wto", l'Organizzazione mondiale del commercio. "La presidenza italiana del G20 sta lavorando per preservare e rafforzare un efficace sistema commerciale multilaterale basato su regole all'interno del Wto"."Voglio anche sottolineare il ruolo del settore privato nella promozione dell'uguaglianza di genere. Come proposto nel vostro documento, le aziende possono aumentare le opportunità di formazione e la creazione di posti di lavoro per le donne a tutti i livelli. Potete rafforzare l'offerta di assistenza familiare - dice Draghi -, sostenere le madri che lavorano e rimuovere gli ostacoli che trattengono le donne nella loro carriera. E potete dare l'esempio, offrendo orientamento e supporto tecnico alle start up create da imprenditrici".