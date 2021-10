Serie B: il Lecce pareggia 1-1 a Brescia

Nel secondo tempo al 4’ Bertagnoli dei lombardi sfiora la rete. Al 36’ la squadra di Marco Baroni passa in vantaggio con Dermaku di testa su cross di Barreca. Al 42’ Chancellor del Brescia di testa colpisce il palo. Al 43’ la squadra di Filippo Inzaghi pareggia con Bisoli, tiro di destro. Al 43’ annullato un gol a Coda dei salentini per un fuorigioco.





Il Lecce è terzo in classifica con 17 punti. Nell’undicesima giornata di andata i giallorossi pugliesi giocheranno Lunedì 1 Novembre alle 15 al “Via del Mare” col Cosenza.

Il Lecce pareggia 1-1 a Brescia. Nel primo tempo al 6’ Strefezza dei salentini con un tiro a rientrare colpisce la traversa. Al 7’ Moreo dei lombardi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 12’ Van De Looi del Brescia non concretizza una buona occasione. Al 29’ Coda del Lecce va vicino al gol.