I Blonde Brothers tornano con il nuovo singolo ''Pozzo senza fondo''

MILANO - Dopo il secondo posto conquistato nel 2017 nel programma The Winner Is su Canale 5, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Mara Maionchi e Alfonso Signorini, i Blonde Brothers non si sono fermati. La loro carriera è continuata a suon di musica e live in giro per l’Italia.

E finalmente, a distanza di alcuni anni, hanno pubblicato un nuovo singolo ‘Pozzo senza fondo’ (Battitorumore/ distribuzione Believe Digital) è disponibile in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali. La produzione artistica è affidata ad Alberto Rapetti @OrangeStudios Verona.

"Pozzo senza fondo" – spiegano - vuole essere un modo ironico per raccontare la realtà del mondo che stiamo vivendo anche in prima persona. Non ci basta mai niente ed è tipico dell'uomo volere sempre di più, che sia visibilità, soldi, fama, successo, amore o sapere. E’ una caratteristica che ci ha fatti evolvere ma al tempo stesso, al giorno d'oggi, può essere una prigione mentale dalla quale è difficile evadere’’.

Il brano anticipa il prossimo album d’inediti del duo dal titolo "Emozioni Fast Food", previsto per la prossima primavera: ‘’Raccontiamo attraverso le canzoni varie sfaccettature di un modo di vivere usa e getta dove persino le emozioni vengono usate e poi scartate’’.

“Pozzo senza fondo” stilisticamente colloca i Blonde Brothers nel loro segmento più congeniale: L'Electro Country. L'invito dei Blonde Brothers è di mettersi “On The Road” e viaggiare con la loro musica che evoca le Highway americane!