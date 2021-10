Serie C: Bari a + 6 sul Catanzaro, cadono Monopoli e Foggia

(via Ssc Bari fb)





Alla luce di questo successo, il Bari sale a 20 punti e, allungando la vetta del medesimo raggruppamento, è inseguito dal Catanzaro che balza al secondo posto con 14 punti. Alle spalle dei calabresi c'è il Palermo. I rosanero, sconfiggendo il Foggia al Barbera per 3-0, agganciano la Virtus Francavilla e il Monopoli, rispettivamente sconfitte per 1-0 dall'Avellino al Partenio nell'anticipo disputatosi sabato 9 ottobre al Partenio e dal Campobasso per 2-1 al Veneziani nella gara delle ore 17.30 di domenica 10 ottobre.





Entrambe, ferme a 13 punti, sono state agganciate dal Taranto che allo Iacovone non va oltre lo 0-0 con la Vibonese. Le tre pugliesi sono seguite dal Foggia, fermo a 12 punti a seguito della sua sconfitta precedentemente menzionata. Penultima, e con 5 punti, la Fidelis Andria. La compagine federiciana è stata battuta con un secco 2-0 dal Potenza al Viviani, sempre nel tardo pomeriggio di domenica 10 ottobre 2021.

- Sesto successo in 8 gare e seconda vittoria consecutiva in casa a una settimana di distanza dall'1-0 inflitto al Monopoli. Sono le note positive del Bari che al San Nicola, sotto una pioggia battente, superando in rimonta la Turris per 4-2, fa sua la gara di cartello dell'ottavo turno del Girone C della Serie C 2021-22.