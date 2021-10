Serie C: il Bari perde 3-0 a Francavilla Fontana

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 4’ Botta del Bari va vicino alla rete. Al 25’ Ventola realizza il terzo gol della Virtus Francavilla Fontana, tiro da pochi metri. Al 91’ Citro dei biancorossi di testa colpisce il palo. Prima sconfitta per la squadra di Michele Mignani. I galletti sono primi con 24 punti,+4 sul Catanzaro secondo a 20 punti. I calabresi perdono 2-1 al “Ceravolo” col Monopoli.

- Il Bari perde 3-0 a Francavilla Fontana. Nel primo tempo al 7’ la Virtus Francavilla Fontana passa in vantaggio con Ekuban, tiro al volo su cross di Ingrosso. Al 18’ Terranova dei biancorossi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 27’ raddoppia Caporale con un tiro in diagonale. Al 40’ Ventola dei biancazzurri non concretizza una buona occasione.