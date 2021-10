La Juve riacciuffa l'Inter

(via Juventus fb)





Nella ripresa il tecnico Allegri cerca di dare nuova forza offensiva, facendo entrare al 65' Dybala e Chiesa. All'89' arriva l'episodio che cambia la partita per un tocco sospetto di Dumfries, al limite dell'area, su Alex Andro. Per l'arbitro Mariani, che prima fa continuare, è calcio di rigore grazie il supporto del Var. Dal dischetto Dybala ristabilisce la parità.





Finisce 1-1 con i nerazzurri che hanno da recriminare per l'occasione persa di riavvicinarsi alla vetta, mentre la Juventus può festeggiare per il punto conquistato che la tiene in scia ai posti Champions.

- Finisce 1-1 il derby d'Italia tra Inter e Juventus. A passare in vantaggio è l'Inter con Dzeko al 17' che deve spingere in rete la conclusione di Calhanoglu deviata dalla traversa. Si chiude così un primo tempo privo di emozioni, in una partita equilibrata dove la Juventus ha cercato di pungere sui calci da fermo.