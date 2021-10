Speciale Mesagne su Telenorba e Teledue: ecco quando andrà in onda

CONVERSANO (BA) - La puntata della trasmissione “Comò - speciale Brindisi Mesagne” con le riprese effettuate sabato 25 settembre in occasione della Fiera medievale franca - coincidente con la seconda festa della candidatura per "Mesagne 2024" - sarà mandata in onda su Telenorba nei seguenti giorni:

- domani, domenica 3 ottobre, alle ore 19.15 circa;

- in replica sabato 9 ottobre alle ore 11.10 circa.

Le repliche su Teledue:

- domani, domenica 3 ottobre, alle ore 23 circa;

- nei giorni dall’8 al 10 ottobre alle ore 13 circa.