Stefano Colantuono è il nuovo allenatore della Salernitana

- E' Stefano Colantuono il successore di Fabrizio Castori sulla panchina della Salernitana. Su di essa, il tecnico romano tornerà a sedersi dopo esserne stato titolare nel campionato di Serie B 2017-2018. Colantuono esordirà alle ore 15 di sabato 23 ottobre nel delicato scontro-salvezza in programma all'Arechi, dove la Salernitana affronterà l'Empoli, reduce dal pesante 1-4 del Castellani con l'Atalanta nella gara valida per l'ottava giornata della Serie A 2021-22. L'ex allenatore del Bari nella stagione sportiva 2016-17 guiderà gli amaranto fino al 30 giugno 2021, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.