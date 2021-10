Green pass, al via sgombero a Porto Trieste

Gli agenti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa e, dopo un primo invito a disperdersi 'in nome della legge', stati stati azionati gli idranti.

TRIESTE - Al via lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. Davanti al Varco 4 dall'interno del Porto sono arrivati alcuni mezzi della polizia.I manifestanti li attendevano seduti dall'altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando "La gente come noi non molla mai" e "Libertà".