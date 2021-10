Stromae torna a sorpresa con un nuovo singolo

MILANO - Torna a sorpresa dopo oltre 5 anni di silenzio STROMAE e pubblica oggi in tutti gli store digitali l’inedito “SANTÉ”.

Stromae è tra gli artisti internazionali più amati nel nostro paese dove l’artista belga di origini ruandesi è stato accolto tra il 2013 e il 2014 dal pubblico e dalla critica in modo più che entusiastico festeggiando l’innovativo mix di chanson française e musica elettronica che caratterizza da sempre la sua produzione artistica.

I fan di tutto il mondo possono finalmente tornare ad ascoltare qualcosa di inedito del produttore, cantante, autore, compositore, performer e regista belga STROMAE (il cui nome altro non è che un gioco di parole che arriva dall’inversione sillabica della parola maestro).

Registrato a Bruxelles e prodotto da Mosaert (l’etichetta creativa dietro al progetto Stromae), “Santé”, con un ritmo ispirato ai ritmi popolari colombiani (la Cumbia) con influenze electro, è un tributo alla working class. Un grazie per tutte quelle persone che macinano le loro giornate sempre uguali (mentre gli altri si stanno divertendo) raccontato con una ironia pungente.

Stromae era arrivato all’attenzione del grande pubblico nel 2009 grazie alla hit mondiale “alors on danse" (tratta dal disco di debutto “cheese” che ha totalizzato oltre 2.5 miliardi di stream), brano che ha raggiunto la vetta della classifica in 15 paesi.

È nel 2013 però con la pubblicazione del suo secondo album “racine carrée” che arriva al successo mondiale totalizzando oltre 5.6 milioni di copie vendute nel mondo.

Pluripremiato sia nel suo paese che all’estero (4 Victoires de la Musique, 4 NRJ Music Awards e un MTV Europe Music Award) STROMAE ha registrato oltre 250 date sold out in tutto il mondo (è suo uno dei tour europei che ha incassato di più di sempre) tra cui la partecipazione al Coachella, al Lollapalooza e un indimenticabile concerto al Madison Square Garden nel 2015 (è stato il primo artista ad aver mai tenuto un concerto al Madison Square Garden con un repertorio interamente in francese).

Stromae non è, come dicevamo, solo un artista e performer ma ha trovato in mosaert, la label da lui fondata, un luogo dove far esplodere la sua arte producendo e dirigendo progetti come video musicali (tra cui Billie Eilish, MajorLazer, Dua Lipa, Yaël Naim e Orelsan), linee di abbigliamento e abiti di scena.

La musica di STROMAE non ha mai avuto un momento di oblio come dimostra il successo ottenuto quest’anno da “Alors on danse” su Tik Tok dove oltre 4.6 milioni di video sono stati creati questa estate utilizzando questo brano (che è nella top5 dei brani più utilizzati su Tik Tok con 7 miliardi di view). Questo successo ha riportato il brano anche nelle classifiche digitali di paesi come Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Arabia Saudita, UEA con un aumento di oltre il +127% di stream e + +39.5% nuovi ascoltatori su Spotify e +49% view su Youtube.