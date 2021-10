Tennis: Flavia Pennetta è tra i candidati a entrare nella Hall of Fame Mondiale

FRANCESCO LOAICONO - L’ ex tennista Flavia Pennetta 39 anni nata a Brindisi è tra le sei candidate a entrare nella Hall of Fame Mondiale, un riconoscimento importante per i più grandi tennisti della storia. Lo ha comunicato l’americano Stan Smith presidente della Tennis Hall of Fame. Insieme alla Pennetta concorreranno altri cinque tra ex tennisti ed ex tenniste, lo spagnolo Juan Carlos Ferrero la serba Ana Ivanovic l’altro spagnolo Carlos Moya l’americana Lisa Raymond e la zimbabwese Cara Black.

Entrerà nella Hall Fame chi raggiungerà il 75% dei voti. Per primi potranno votare i tifosi di tennis fino al 31 Ottobre. Dopo dovranno esprimere i loro voti i grandi campioni di tennis di tanti anni fa, i membri già ammessi nella Hall of Fame e i giornalisti. La brindisina fu la prima tennista Italiana a entrare tra le Top 10 della classifica mondiale ATP col sesto posto il 28 Settembre 2015 e vinse gli Usa Open nel 2015 nella finale contro la tarantina Roberta Vinci. La cerimonia di proclamazione dei vincitori si svolgerà il 16 Luglio 2022 a Newport negli Stati Uniti d’ America.