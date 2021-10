Basket, l'Happy Casa Brindisi vince in casa con la Fortitudo Bologna

(Happy Casa Brindisi via fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nell’anticipo della quarta giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 105- 93 in casa con la Fortitudo Bologna. Primo quarto, Aradori 7-6 per gli emiliani. Adrian, 11-7 per i pugliesi. Nick Perkins, 19-10. Visconti, 25-14. Brindisi prevale 28-24. Secondo quarto, Adrian 36-26 per la squadra pugliese allenata da Frank Vitucci. Udom, 41-33. Nick Perkins, 47-37. Zanelli, 53-44.

Brindisi si impone di nuovo 55-47. Terzo quarto, Adrian 61-55 Happy Casa. Gudmunsson tiene in gara la Fortitudo però 67-60 per i pugliesi. Nick Perkins, 72-60. Zanelli, Brindisi trionfa 79-72. Quarto quarto, Adrian 81-74 per la squadra di Frank Vitucci. Zanelli, 86-74. Nick Perkins, 93-76. Ancora Nick Perkins, 101-90. Redivo, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 105-93 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Zanelli 18 punti e Nick Perkins 17. Negli emiliani Benzing 23 punti e Aradori 18. Nella quinta giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 24 Ottobre alle 18,15 a Cremona.