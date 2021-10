Tennis, Indian Wells: Norrie vince contro Basilashvili

FRANCESCO LOIACONO - Nella finale del torneo di tennis di Indian Wells negli Stati Uniti d’America il britannico Cameron Norrie ha vinto 3-6 6-4 6-1 col georgiano Nikolosz Basilashvili. Per Norrie secondo titolo in carriera e primo titolo Master 1000. Per Norrie e Basilashvili è stata la prima finale in un Master 1000 della loro carriera. Norrie è numero 11 al mondo nella Classifica ATP.

Basilashvili nel 2021 ha vinto due tornei ATP, a Doha e a Monaco di Baviera. Tra le donne la spagnola Paula Badosa 23 anni ha vinto in finale 7-6 2-6 7-6 con la bielorussa Viktorjia Azarenka. E’ la prima tennista Spagnola nella storia a trionfare a Indian Wells. La Azarenka ha vinto due volte a Indian Wells, nel 2012 e nel 2016. Per la Badosa è stata la prima finale in un Master 1000.