Tennis, Indian Wells: Sinner, Berrettini e Fognini eliminati

(Fabio Fognini via fb)

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells negli Stati Uniti d’America Jannick Sinner è stato eliminato 6- 4 6-3 dall’americano Taylor Fritz. Nel terzo turno Sinner ha vinto con l’ altro americano John Isner per il ritiro di Isner per motivi personali. La moglie di Isner sta per partorire il terzo figlio e Isner ha deciso di ritirarsi.

Nel terzo turno Matteo Berrettini è stato eliminato 6-4 6-3 dall’ americano Taylor Fritz. Il romano si è opposto con i lungo linea e i pallonetti ma non è bastato per imporsi. Fabio Fognini ha perso 2-6 6-3 6-4 col greco Stefanos Tsitsipas. Il ligure ha resistito con i top spin e le demivolèe però Tsitsipas ha fatto la differenza in positivo col servizio e i precisi colpi da fondo campo.