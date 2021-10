Tennis, Indian Wells: Sinner e Berrettini volano al terzo turno Caruso Mager Musetti eliminati

- Nel secondo turno del torneo di Indian Wells negli Stati Uniti d’America Jannik Sinner vince 6-2 6-2 con l’australiano John Millman. Matteo Berrettini supera 6-4 7-5 il cileno Alejandro Tabilo. Salvatore Caruso eliminato 6-0 6-2 dal russo Aslan Karatsev. Gianluca Mager perde 6-4 6-2 col francese Gael Monfils. Nel primo turno Gianluca Mager vince 1-6 6-3 6-2 con l’ungherese Marton Fucsovics. Lorenzo Musetti eliminato 6-1 6-3 dallo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Roberto Marcora perde 6-4 6-0 con l’altro spagnolo Pedro Martinez. Tra le donne nel secondo turno Jasmine Paolini vince 3-6 6-4 6-4 con la belga Elise Mertens. Camila Giorgi eliminata 6-4 6-1 dall’americana Amanda Anisimova. Martina Trevisan perde con l’estone Anett Kontaveit per il ritiro per l’infortunio della Trevisan nel secondo set sul 5-2 per la Kontaveit dopo che la Kontaveit vince 6-3 il primo set.