Nei quarti di finale del torneo di tennis di Vienna in Austria Jannik Sinner ha vinto 7-5 6-1 col norvegese Casper Ruud. Da Lunedì prossimo 1 Novembre il ventenne altoatesino sarà per la prima volta nella sua carriera numero 9 al Mondo nella classifica ATP. Per Sinner sarà la decima semifinale in un torneo ATP.

Matteo Berrettini è stato eliminato 6-1 6-7 7-6 dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tedesco Alexander Zverev ha superato 6-4 3-6 6-3 il canadese Felix Auger Aliassime. L’americano Frances Tiafoe ha sconfitto 6-4 7-6 l’argentino Diego Schwartzman.