Calcio, Serie C: il Monopoli sfida il Monterosi, il Taranto cerca la vittoria col Potenza

Nella dodicesima giornata di andata del Girone C di Serie C oggi alle 14,30 il Monopoli sfiderà al “Veneziani” il Monterosi. I laziali nell’undicesima giornata di andata hanno perso 4-1 a Viterbo col Catania. I biancoverdi cercheranno la vittoria per avere una continuità di risultati. La Virtus Francavilla Fontana giocherà al “Torre” con la Paganese. I campani sono reduci dalla sconfitta 3-0 al “Partenio” con l’Avellino.

La squadra di Roberto Taurino dovrà ottenere un successo per confermarsi in zona play off. L’Andria cercherà punti importanti per la salvezza a Latina. I pontini sono stati sconfitti 2-1 al “Viviani” dal Potenza. Alle 17.30 il Foggia affronterà al “Curcio” il Picerno dopo il pareggio 1-1 dei lucani al “Nuovo Romagnoli” col Campobasso. I dauni avranno come obiettivo i tre punti per rilanciarsi. Il Taranto cercherà di superare allo “Jacovone” il Potenza per un salto di qualità.