Trenitalia, Puglia: nel 2021 assunti venti nuovi capitreno e undici macchinisti

BARI - Si è svolta ieri a Bari, presso la sede del Comune, la cerimonia di giuramento riservata a otto nuovi capitreno. Presenti il Sindaco di Bari, Antonio Decaro e il Direttore del Trasporto Regionale di Trenitalia Puglia, Giuseppe Falbo.Il capotreno è il punto di riferimento per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accoglie, orienta e informa le persone fornendo indicazioni, sorveglia la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno e verifica i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione.Nel 2021 venti nuovi capitreno e undici macchinisti sono stati assunti dalla Direzione Business Regionale di Trenitalia in Puglia per prestare servizio sui treni locali. Un processo di ricambio generazionale avviato negli ultimi cinque anni che ha portato al rinnovo di quasi la metà del personale di bordo.