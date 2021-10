Trinitapoli, inaugurazione nuova sede associazione 'Trinitapoli in moto'

Il direttivo è composto dal Presidente Samarelli Domenico, Catanzaro Luigi, Rizzitiello Filiberto, Superbo Michele, Massaro Felice, Falcone Emanuele e Visaggio Francesco. “ Abbiamo creato una nuova sede - dichiara il presidente Samarelli Domenico - raggiungibile da tutti i soci e sostenitori per condividere la passione per le moto d’epoca e non, già nel 2019 prima della pandemia abbiamo messo in mostra moto d’epoca di 25 – 30 anni fa ed abbiamo riscosso un successo di presenze incredibile”.

Sarà inaugurata sabato 16 ottobre la nuova sede dell’Associazione “Trinitapoli in Moto” , voluta da un gruppo di appassionati per le moto soprattutto d’epoca. L’associazione, nata nel 2018, ha lo scopo principale lo svolgimento di attività di tempo libero nel settore della Cultura, dello sport, della ricreazione del gioco e della solidarietà sociale e promuove ed organizza eventi, raduni, sfilate e manifestazioni e fiere del settore.